Dai fratelli Pittaluga al trancio più buono della città | come ci si divertiva e dove si bigiava una volta a Monza

Dalle giostre dei fratelli Piccaluga ai portici dell'Upim, fino al chiosco dei panini, sono diversi i luoghi che negli anni passati hanno rappresentato la meta del divertimento per giovani e famiglie. Oggi quei luoghi non esistono più ma nel cuore di monzesi e brianzoli il loro ricordo non si è. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

In questa notizia si parla di: fratelli - pittaluga - trancio - buono

Dai fratelli Pittaluga al trancio "più buono della città": come ci si divertiva (e dove si bigiava) una volta a Monza - E in città c'erano ancora le discoteche e le occasioni e i luoghi per divertirsi certo non mancavano. Segnala monzatoday.it