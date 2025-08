Da Nino D' Angelo a Frozen gli eventi da non perdere nella prima settimana di agosto per E-state Messina

Prosegue il cartellone “E-state Messina 2025”, promosso dall’Amministrazione comunale con un ricco programma di eventi musicali, artistici, culturali e ricreativi che animano Messina dal centro alle periferie, fino ai villaggi della zona nord e sud.Questa sera, alle ore 21, Villa Dante accoglie. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

In questa notizia si parla di: messina - state - eventi - nino

Cocaina nascosta negli slip e nel lavabo, 33enne arrestato a Messina: quante dosi sono state sequestrate - Un trentatreenne è stato arrestato a Messina per spaccio di droga. Sequestrati 80 grammi di cocaina e 10 grammi di crack nascosti in casa.

Da Roy Paci al Peloro Summer Challenge: entra nel vivo "E-state Messina 2025" - Il cartellone "E-state Messina 2025", promosso dall’Amministrazione comunale, entra nel vivo con un ricco programma di eventi musicali, artistici, culturali e ricreativi che animeranno Messina dal centro alle periferie, fino ai villaggi della zona nord e sud.

Ultimo, E-state Messina e A tutta birra - Pronti per un nuovo weekend? Torna la guida con gli eventi clou del fine settimana. C'è grande fermento in città per il concerto di Ultimo al Franco Scoglio, l'estate messinese entrerà nel vivo con spettacoli e musica, da segnalare il concerto gratuito di Roy Paci e Aretuska a Capo Peloro.

Da Nino D'Angelo a Frozen, gli eventi da non perdere nella prima settimana di agosto per E-state Messina https://ift.tt/TLFJOkj https://ift.tt/V1ye3sD Vai su X

MAX PEZZALI TORNA A MESSINA! 01 LUGLIO 2026 Stadio Franco Scoglio La notizia che tutti aspettavamo: Max Pezzali torna a Messina per un concerto imperdibile! Un viaggio tra i suoi più grandi successi per una notte di emozioni e musica! ️ Bi Vai su Facebook

Da Nino D'Angelo a Frozen, gli eventi da non perdere nella prima settimana di agosto per E-state Messina; Il Velodromo non affascina i big: solo 6 concerti in calendario, Geolier e Irama preferiscono Messina e Catania; Quei misteri racchiusi nel Castellaccio: spunta anche una cisterna del 1500.

La festa di Nino D'Angelo a Messina: stasera a Villa Dante per celebrare oltre 40 anni di carriera - “I miei meravigliosi anni ’80 Estate 2025”, il tour estivo di Nino D’Angelo sarà stasera a Villa Dante a Messina. Segnala msn.com

“E-state Messina 2025” con The Kolors, Nino D’Angelo e i Ricchi e Poveri - È stato presentato questa mattina a Palazzo Zanca, nel corso di una conferenza stampa, il cartellone degli eventi “E- messinasportiva.it scrive