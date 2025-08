Debutto a Broadway: mica poco. Dall’altra parte dell’oceano a dirigere "il più pericoloso fra gli show", come è stato definito. Pura adrenalina. Che Alberto Oliva ha cercato di mantenere però dentro un orizzonte più teatrale. Scegliendo un linguaggio in bilico fra lo spettacolone di magia e la prosa. Ovvero a quel mondo che da tempo lo vede protagonista qui nella sua Milano, dopo il diploma in Paolo Grassi. Ma che ci fa quindi un regista milanese nel cuore di New York? Pare che tutto nasca da una chiamata diretta di Lord Nil, ovvero Simone Gatti, anche lui cresciuto sotto la Madonnina prima di di farsi conoscere in mezzo mondo come illusionista ed escapologo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Da Milano a Broadway: "Un sogno che si avvera"