Si è concluso con entusiasmo e partecipazione il Centro Estivo 2025 promosso dal Comune di Curinga in collaborazione con l’associazione L’Albero dei Desideri di Lamezia Terme, un’esperienza che ha coinvolto per un mese oltre 130 bambini e ragazzi dai 3 ai 14 anni. Il progetto è stato finanziato attraverso il Fondo per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei ministri, confermando l’efficacia della sinergia tra enti pubblici, associazioni e cittadini. L’iniziativa, che si è svolta presso il Lido La Riviera, ha saputo coniugare gioco, apprendimento e socialitĂ , offrendo ai partecipanti un ambiente sicuro e stimolante. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

© Laprimapagina.it - Curinga, successo per il Centro Estivo 2025: oltre 130 bambini coinvolti nel progetto “L’Albero dei Desideri”