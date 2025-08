Crosetto | ‘dal 9 agosto lancio di aiuti italiani a Gaza’

La missione coinvolgerà assetti dell'Esercito e dell'Aeronautica Militare per il trasporto e l'aviolancio di beni di prima necessità destinati ai civili. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it © Imolaoggi.it - Crosetto: ‘dal 9 agosto lancio di aiuti italiani a Gaza’

In questa notizia si parla di: crosetto - agosto - lancio - aiuti

Crosetto, 'dal 9 agosto lancio aiuti italiani a Gaza' - "Nel rispetto delle indicazioni del Governo, ho dato il via libera a una missione che coinvolgerà assetti dell' Esercito e dell' Aeronautica Militare per il trasporto e l'aviolancio di beni di prima necessità destinati ai civili di Gaza, duramente colpiti dal protrarsi del conflitto.

L’Italia porterà aiuti alimentari a Gaza, l’annuncio di Crosetto. Dal 9 agosto lanci di cibo con i C-130 dell’Aeronautica - L’Italia parteciperà alla distribuzione di aiuti alimentari nella Striscia di Gaza. Dopo le affermazioni di giovedì del ministro degli Esteri Antonio Tajani, la conferma arriva da una nota del ministro della Difesa Guido Crosetto.

Gaza, Crosetto: “Dal 9 agosto lancio aereo di aiuti umanitari” - L’Italia è pronta a inviare aiuti a Gaza. “Nell’ambito delle attività promosse dal governo italiano per contribuire ad alleviare la gravissima crisi umanitaria in corso, ho autorizzato l’attivazione e il dispiegamento di un dispositivo della Difesa per l’effettuazione di lanci aerei di aiuti umanitari destinati alla popolazione civile della Striscia”, ha confermato il ministro della Difesa Guido Crosetto.

Gaza, Crosetto: “Dal 9 agosto lancio aereo di aiuti umanitari” https://msn.com/it-it/notizie/mondo/gaza-crosetto-dal-9-agosto-lancio-aereo-di-aiuti-umanitari/ar-AA1JJrxg?ocid=spr_trending&businessvertical=News… Vai su X

Crosetto: dal 9 agosto lancio aiuti italiani a Gaza Vai su Facebook

Herzog a Mattarella,Israele non uccide indiscriminatamente. Crosetto: 'Dal 9 agosto lancio di aiuti italiani'; Guerra Israele, Herzog a Mattarella: Non uccidiamo indiscriminatamente; Gaza, Herzog: «Rispetto per Mattarella, ma Israele non uccide indiscriminatamente». Crosetto: dal 9 agosto lancio aiuti italiani a Gaza.

Gaza, Herzog: «Rispetto per Mattarella, ma Israele non uccide indiscriminatamente». Crosetto: dal 9 agosto lancio aiuti italiani a Gaza - Questo sito intende fornire un'informazione di qualità, grazie al lavoro della propria redazione e dei propri tecnici. Da ilmattino.it

Crosetto: "Dal 9 agosto il lancio aereo di aiuti umanitari dall'Italia a Gaza" - "Nell'ambito delle attività promosse dal governo italiano per contribuire ad alleviare la gravissima crisi umanitaria in corso, ho autorizzato l'attivazione e il dispiegamento di un dispositivo ... Scrive msn.com