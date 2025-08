Crimea esplosioni e caos | l' assalto dopo lo spostamento dei sottomarini nucleari Usa

Nella notte una serie di esplosioni sono state udite in diverse cittĂ della Crimea. Le autoritĂ Â di occupazione russe hanno bloccato la circolazione dei veicoli sul Ponte di Crimea. Lo riporta il sito Ukrainska Pravda. Le ragioni di questa restrizione non sono state rese note. Il canale Telegram Krymsky veter  ha segnalato una serie di esplosioni nella cittĂ Â di Feodosia. Sono state segnalate anche esplosioni a Kerch e almeno "tre esplosioni molto potenti" nel villaggio di Yurkine, situato vicino a Kerch. I residenti locali riferiscono che in diverse zone sono stati uditi sistemi di difesa aerea in funzione.

Kiev, esplosioni in Crimea, bloccato il traffico sul ponte - Nella notte del 2 agosto, una serie di esplosioni sono state udite in diverse cittĂ della Crimea. Lo riporta Ukrainska Pravda aggiungendo che le autoritĂ russe hanno bloccato la circolazione dei veicoli sul Ponte di Crimea.

Ucraina, attacchi nella notte: esplosioni in Crimea e raffineria russa in fiamme | Trump schiera due sottomarini nucleari dopo le "provocazioni" di Medvedev - Il presidente americano annuncia sanzioni alla Russia se non sarĂ raggiunto un accordo sul conflitto entro la scadenza prefissata

Ucraina, attacchi nella notte: tre morti, esplosioni in Crimea e raffineria russa in fiamme | Trump schiera due sottomarini nucleari dopo le "provocazioni" di Medvedev - Il presidente americano annuncia sanzioni alla Russia se non sarĂ raggiunto un accordo sul conflitto entro la scadenza prefissata

L'Ucraina conduce una massiccia operazione di attacco informatico in Crimea ed estrae 100 TB di segreti militari russi KYIV — In un attacco informatico audace e senza precedenti, agenti dell'intelligence militare ucraina hanno penetrato le reti dell'occupazio

Media: Putin offre di fermare la guerra sul fronte attuale. Zelensky: pronto a trattative dirette - Enorme esplosione in un deposito di armi e munizioni russo, nella regione di Vladimir; Putin annuncia cessate il fuoco unilaterale dall'8 al 10 maggio - Germania, ministro esteri in pectore Wadephul: 'Non consentire a Mosca di avere il sopravvento; Nel compleanno di Putin, droni ucraini sulla Crimea e cyberattacco alla tv russa - Mosca ordina l'arresto per gli inviati della Rai Battistini e Traini.

