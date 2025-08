Cowboys Pro Bowl Pass Rusher Micah Parsons chiede commercio dopo la stalla dei negoziati contrattuali

2025-08-01 22:00:00 Notizia fresca fresca direttamente dall’autorevole fonte 101 greatgoals. La star difensiva della star di Dallas Cowboys Micah Parsons ha scritto sui social media di aver presentato ufficialmente una richiesta commerciale al comproprietario della squadra, vicepresidente esecutivo, CEO e direttore del personale dei giocatori, Stephen Jones. L’annuncio è arrivato dopo che i Cowboys e Parsons sono arrivati a un vicolo cieco in merito a un’estensione del contratto per il quattro volte Pro Bowler. “Sì, volevo essere qui. Ho fatto tutto il possibile per dimostrare che volevo essere un cowboy e indossare la stella sul mio casco”, ha scritto Parsons. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

