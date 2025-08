Rappresentanti sindacali, giornalisti, comunicatori, ristoratori, chef e professionisti dell’informazione insieme per sviluppare una nuova riflessione sul futuro possibile per la ristorazione: è questo il presupposto di partenza dell’incontro che Fipe (Federazione italiana pubblici esercizi) ha organizzato nella sede di Roma il 23 luglio, moderato da Anna Prandoni di Gastronomika, durante il quale ha fatto sedere allo stesso tavolo di lavoro i professionisti del settore, riuniti per la prima volta a un tavolo così variegato. Tanti i punti di vista, ma univoca la visione comune: per migliorare la reputazione del settore e renderlo sempre piĂą appetibile per i nuovi addetti ma anche per i clienti del futuro occorre cambiare passo, e creare una sinergia tra i vari protagonisti della filiera, facendo in modo che le informazioni circolino e che ogni professionista si faccia portavoce dei passi avanti dell’intero sistema alla sua community di riferimento e ai clienti. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

© Linkiesta.it - Costruire una nuova reputazione