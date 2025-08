Costi lievitati per la nuova scuola L’ex amministrazione si difende | La maggioranza scarica le colpe

Casciana Terme "Non ci stupiamo delle parole dell’assessore Sordi, è il metodo di questa amministrazione: scaricare la colpa su chi c’era prima per coprire la propria incapacitĂ ". Non si è fatta attendere la replica della coalizione di centrosinistra del comune di Casciana Terme Lari, ora all’opposizione, ma al governo fino allo scorso mese di giugno, in merito alle spese impreviste necessarie per completare il progetto di costruzione della scuola per l’infanzia 0-6. Le spese, opere di variante, costi per indagini preliminari e rifacimento di condutture, per un ammontare di circa 458mila euro sarebbero imputabili secondo l’attuale delegato ai lavori pubblici a scelte non ponderate e imprevisti che a suo avviso avrebbero potuto essere previsti. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Costi lievitati per la nuova scuola. L’ex amministrazione si difende: "La maggioranza scarica le colpe"

