Così l’intelligenza artificiale crea canzoni ed emozioni

Cesena, 2 agosto 2025 – Un vecchio adagio latino che recita habent sua fata libelli (i libri hanno il loro destino) potrebbe essere traslato anche per le canzoni: le canzoni hanno il loro destino, perché vengono costruite nel tempo, entrano nell’orecchio, evocano cicatrici, tracciano impronte sonore emotive, attivano i cosiddetti neuroni specchio, ovvero ci identifichiamo nell’ascolto a tal punto, in alcuni casi, che scatta l’empatia. E allora quella canzone la sentiamo nostra, parte della vita vissuta o ancora da vivere. L’AI può creare musica con varietà e complessità potenzialmente illimitate; sorge il dubbio, tuttavia, se questa possa effettivamente stimolare altrettante emozioni e connessioni profonde. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Così l’intelligenza artificiale crea canzoni ed emozioni

In questa notizia si parla di: canzoni - così - intelligenza - artificiale

“Lucio Corsi è un cantautore da Instagram, Alfa scrive canzoni semplici, ma profonde. Io a Sanremo? Non mi prendono. È un circuito chiuso”: così Alex Britti - Alex Britti si è raccontato in occasione della presentazione del suo concerto evento “Feat.Pop”, in programma il 22 giugno alle Terme di Caracalla.

Allen: il nascondiglio, le canzoni, la voce di mamma agli altoparlanti. Così è stato ritrovato il bimbo scomparso a Ventimiglia. Finito un incubo lungo 36 ore - Le canzoncine che amava tanto, ripetute per ore, la voce della mamma che lo chiama diffusa dagli altoparlanti, un'intuizione felicissima, una mobilitazione impressionante, umana e tecnologica, lo.

Apple ha introdotto AutoMix, una funzionalità di Apple Music, introdotta con iOS 26, che utilizza l'intelligenza artificiale per creare mix di brani in modo simile a un DJ, passando fluidamente da una canzone all'altra. È disponibile su tutti gli iPhone compatibili co Vai su Facebook

Così l’intelligenza artificiale crea canzoni ed emozioni; AI AI AI AI AI cantava: il caso di Giuliana Florio; Spotify “resuscita” gli artisti: così l’AI veniva usata per ingannare gli utenti.