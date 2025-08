Così Lille ha accolto e poi espulso una studentessa palestinese antisemita e pro Hamas

Parigi. Nour Atallah, studentessa palestinese di 25 anni, aveva beneficiato di una borsa di studio rilasciata dal consolato francese di Gerusalemme per poter lasciare la Striscia di Gaza e. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - Così Lille ha accolto (e poi espulso) una studentessa palestinese antisemita e pro Hamas

«Ha inneggiato al 7 ottobre»: sarà espulsa la studentessa palestinese accolta a Lille. Stop della Francia ai rifugiati - Aveva scritto o ritwittato messaggi sul 7 ottobre e invocato l’uccisione di tutti gli ebrei. Il ministro Barrot: «Nessun rifugiato verrà più accolto»

