Così Gubbio diventa Spiga Verde E’ il marchio di qualità ambientale

Un territorio che investe sull’agricoltura sostenibile, sulla tutela del paesaggio, sulla gestione virtuosa dei rifiuti, sull’educazione ambientale, sulla mobilità dolce e su un turismo consapevole: è questo il modello premiato dal programma "Spighe Verdi", che per la prima volta ha riconosciuto al Comune di Gubbio il marchio di qualità ambientale promosso dalla Foundation for Environmental Education (FEE Italia) in collaborazione con Confagricoltura. La cerimonia di consegna del premio si è svolta lo scorso 24 luglio alla sede del CNR a Roma, alla presenza dei rappresentanti nazionali di FEE Italia e Confagricoltura, mentre ieri in conferenza stampa sono state presentate le fasi che hanno portato all’ottenimento della Spiga Verde, alla presenza dell’assessore Micaela Parlagreco, del sindaco Vittorio Fiorucci, del segretario comunale Roberto Gamberucci e del presidente di Confagricoltura Umbria Fabio Rossi. 🔗 Leggi su Lanazione.it

