Cosa vuol difendere l’artigianato e il vero Made in Italy nella moda

La moda italiana vive un momento cruciale, in cui le difficoltà economiche si sommano a una crisi di credibilità che minaccia di erodere il valore stesso del Made in Italy.

Eccellenze scolastiche, il MIM lancia il Piano per valorizzare i prodotti di agrari e alberghieri, pronto il primo catalogo ufficiale con 77 prodotti. Valditara: “Così esportiamo il made in Italy” - Presso la Sala Aldo Moro del Ministero dell’Istruzione e del Merito si è tenuta la presentazione del Piano di valorizzazione delle eccellenze degli istituti agrari e alberghieri.

Oroarezzo 2025: continua la crescita internazionale rafforzato il ruolo strategico per il made in italy - Arezzo, 14 maggio 2025 – Oroarezzo ha chiuso la sua 44ª edizione, visitazione complessiva per la manifestazione di Italian Exhibition Group ad Arezzo Fiere e Congressi in linea con quella dello scorso anno.

Made in Italy, le tre filiere simbolo protagoniste del 1° Forum nazionale dei Giovani - (Adnkronos) – Si è svolto a Milano, nella prestigiosa cornice di Palazzo Lombardia, il primo Forum nazionale dei giovani del made in Italy, dal titolo 'Creare Futuro'.

Cosa succede alla moda con i nuovi dazi USA? Il punto su lusso, fast fashion e Made in Italy; Milano Fashion Week, dai marchi della tradizione Made in Italy agli ‘outstider’: cosa abbiamo…; Il Made in Italy si celebra oggi per la seconda volta con una giornata dedicata: cos'è e come è nato.

Made in Italy nell'occhio del ciclone in questi ultimi giorni e non solo per i dazi che, nonostante l'accordo tra Usa e Ue, penalizzano molti settori,

Dazi, che futuro c'è per il Made in Italy? Dal vino ai farmaci, cosa deve fare ogni settore per sopravvivere all'accordo - Una bottiglia di vino rischia di passare, nei ristoranti americani da 11 a 60 euro.