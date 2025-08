Cosa rallenta l’uso dell’intelligenza artificiale nella diagnosi delle malattie

Una domanda mi girava in testa da un po’: ma con quello che oggi la tecnologia digitale e l’intelligenza artificiale sono in grado di fare, com’è possibile che le diagnosi di varie malattie e la lotta contro il cancro non ne beneficino in modo spettacolare? Ha risposto, in parte, un articolo pubblicato sulla Mit Technology Review lo scorso gennaio. Primo: manca un numero di dati sufficientemente grande per «allenare» l’intelligenza artificiale. «Meno del dieci per cento delle pratiche di patologia negli Stati Uniti sono digitalizzate», afferma Andrew Norgan, patologo e direttore medico della piattaforma di patologia digitale della Mayo Clinic di Rochester nel Minnesota – da anni al primo posto nella classifica, stilata da Newsweek, dei migliori ospedali al mondo e uno dei più importanti centri di ricerca medica. 🔗 Leggi su Linkiesta.it © Linkiesta.it - Cosa rallenta l’uso dell’intelligenza artificiale nella diagnosi delle malattie

