Cosa mi ha fatto Fabrizio Corona Scandalo Raoul Bova scatta la denuncia di Annamaria Bernardini De Pace

Il caso del presunto ricatto ai danni di Raoul Bova continua ad alimentare polemiche e tensioni. Dopo le rivelazioni legate ai messaggi compromettenti tra l’attore e Martina Cerretti, e il sequestro dei telefoni dei protagonisti della vicenda, un nuovo capitolo si è aperto spostando momentaneamente il focus dell’inchiesta. Questa volta al centro della scena c’è Annamaria Bernardini De Pace, nota avvocata matrimonialista, ex suocera di Bova e tuttora sua legale, finita nel mirino di Fabrizio Corona per un audio che lei ritiene falso e diffamatorio. Proprio in merito a quest’ultima uscita mediatica dell’ex paparazzo, Bernardini De Pace ha presentato querela per diffamazione. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it