Corriere dello Sport | Raspa Il Napoli maneggia oro

"> Giacomo Raspadori è uno dei protagonisti piĂą brillanti della seconda parte del ritiro del Napoli a Castel di Sangro, come sottolinea Fabio Mandarini, inviato del Corriere dello Sport. Il campione d’Italia, tra i volti piĂą rilevanti del quarto scudetto, sta vivendo giorni di sperimentazione tattica sotto la guida di Antonio Conte, che lo sta provando nel ruolo inedito di mezzala sinistra offensiva. Accanto a De Bruyne e Lobotka, Raspadori ha preso parte alle recenti sedute in un centrocampo a tre e potrebbe partire titolare nell’amichevole internazionale contro il Brest, in programma domani alle ore 18 allo stadio Patini. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

