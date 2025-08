Corriere dello Sport | Napoli il mercato cambia direzione

"> Il Napoli rallenta sull’esterno a tutta fascia e riapre la pista che conduce a un’ala offensiva di spinta. Lo scrive Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport, spiegando come il club azzurro stia vivendo una fase di riflessione dopo aver concluso sei operazioni in un mese e mezzo. La rosa, giĂ profondamente ristrutturata, necessita ora di due o tre innesti mirati per affrontare con ambizione le quattro competizioni stagionali. Da qui il bivio: puntare su un laterale a tutta fascia o virare su un esterno offensivo puro. Secondo quanto riportato da Mandarini sul Corriere dello Sport, fino a giovedì la prioritĂ era rappresentata da Miguel Gutierrez, laterale del Girona: il ds Giovanni Manna aveva trovato un accordo da 18 milioni con il club spagnolo, ma l’intesa con il giocatore non è ancora stata raggiunta. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

