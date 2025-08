Controlli nella movida estiva a Bianco quattro denunce per guida in stato d' ebbrezza

Proseguono senza sosta i servizi dei carabinieri della compagnia di Bianco, soprattutto durante la stagione estiva, dove all’accrescere del flusso turistico, aumenta anche il rischio di violazione delle norme e di comportamenti scorretti, che possono incidere, talvolta anche gravemente. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

Controlli nella movida estiva, a Bianco quattro denunce per guida in stato d'ebbrezza; Movida nel Reggino, pioggia di multe e 4 denunce: i carabinieri serrano i controlli; Estate sicura: controlli nei locali della movida di Le Castella. Sanzioni per irregolarità su sicurezza e sanità .

Movida, controlli a Bianco: 4 denunce per guida in stato di ebbrezza e multe per oltre 6 mila euro - Proseguono ininterrotti i servizi dei Carabinieri della Compagnia di Bianco (RC), soprattutto durante la stagione estiva, dove all’aumento del flusso turistico corrisponde anche un maggiore rischio di ... Riporta citynow.it

Movida estiva, anche Bianco sotto i riflettori: sanzioni e denunce - Parallelamente, tra le altre sanzioni, le più ricorrenti hanno riguardato il mancato utilizzo delle cinture di sicurezza e del casco per i motociclisti, l’uso del telefono cellulare durante la guida, ... Scrive cn24tv.it