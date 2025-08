Conto corrente per tutti? Sì ma attenti alle supercazzole bancarie

Approvata alla Camera la legge che impone alle banche di aprire il conto corrente anche ai protestati. E ora comincia lo show degli alibi per non rispettarla. Avrebbero dovuto esultare. Salutare con rispetto e consapevolezza una norma di civiltĂ , che finalmente riconosce un diritto essenziale a tutti: quello di poter aprire un conto corrente, anche se si è stati protestati, segnalati in CRIF o in ritardo con i pagamenti. E invece no. I primi a mettersi sulla difensiva sono proprio loro: i bancari. Categoria in grado di mutare pelle a seconda della corrente, ma sempre pronta a usare il latinorum della burocrazia per erigere barriere al posto di ponti. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Conto corrente per tutti? Sì, ma attenti alle supercazzole bancarie

