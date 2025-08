"Giuseppe Conte appoggia il democratico Ricci, fresco di Procura. Da avvocato del popolo ad avvocato del Pd il passo è breve. Sicuramente ha più clienti". È il commento ironico di Galeazzo Bignami, capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, dopo il sostegno espresso dal leader M5s al candidato Pd alla guida della regione Marche. Secondo Bignami, peraltro, il via libera era scontato. "Tra Giuseppe Conte e Matteo Ricci tutto come da copione. Puntuale e scontato è arrivato il via libera del capo dei 5Stelle alla candidatura a governatore dell’ex sindaco di Pesaro, indagato per Affidopoli. ‘Allo stato attuale non vediamo alcuna regione per chiedere a Matteo Ricci un passo indietro’, queste le esatte parole con cui Conte ha chiuso quella che a tutti, dall’inizio, era parsa una pantomima, archiviando definitamente lo spirito anti-sistema dei Cinquestelle, silenziando le loro grida ‘onestà, onestà’, e facendo cartastraccia dei loro codici etici. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - "Conte passa da avvocato del popolo ad avvocato del Pd. Ora avrà più clienti"