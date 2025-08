Consulta raddoppio ferroviario Aperta a 10 cittadini residenti Ecco il bando per le candidature

EMPOLI C'è tempo fino al prossimo 29 settembre per rispondere all'avviso per le candidature dei 10 cittadini residenti che faranno parte della Consulta di partecipazione per il monitoraggio dei lavori di raddoppio ferroviario ed elettrificazione della linea Empoli-Granaiolo. La Consulta è composta, oltre che dai 10 cittadini residenti, dal sindaco Alessio Mantellassi, dall'assessore ai Lavori pubblici e viabilità , Simone Falorn (nella foto), e da 5 rappresentanti del Consiglio comunale (la Presidente del Consiglio e i presidenti delle Commissioni consiliari). Sono invitati permanenti i tecnici del Comune di Empoli individuati dalla giunta e i tecnici di RFI.

