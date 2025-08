Consigliere pronuncia un vaffa è bufera

All’ultimo Consiglio comunale di Tolentino è volato un "vaffa". "Stavo iniziando a presentare la mozione sul cimitero – racconta la consigliera di minoranza Silvia Luconi (nella foto) – quando il consigliere di maggioranza Mirko Angelelli (Tolentino Popolare) si è alzato, si è girato dirigendosi verso la porta e prima di uscire, rivolto verso di me, ha detto "Ma vaff.." accompagnando la frase col braccio. Un’affermazione grave. Il presidente del Consiglio Alessandro Massi ha minimizzato dicendo che non sapeva a chi si riferisse, quando invece il riferimento era chiaro e visibile. Il sindaco Mauro Sclavi, come al solito, non pervenuto. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

