Conflitto Thailandia-Cambogia | oltre 1.200 scuole chiuse per gli scontri al confine L’allarme di Save The Children

Circa 1.200 scuole sono state costrette a chiudere in seguito agli scontri armati tra Thailandia e Cambogia, impedendo a decine di migliaia di studenti di entrambi i Paesi di frequentare le lezioni. L'organizzazione Save the Children ha lanciato l'allarme per questa crisi educativa senza precedenti, chiedendo che i bambini colpiti dal conflitto possano continuare ad avere accesso ai servizi essenziali. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Cambogia-Thailandia, conflitto a fuoco tra militari al confine: i civili in fuga tra spari ed esplosioni - Soldati thailandesi e cambogiani si sono scontrati a colpi d’arma da fuoco in diverse zone contese al confine, ferendo tre civili.

Thailandia-Cambogia, cosa sta succedendo e che origini storiche ha il conflitto - Una controversia risalente al periodo coloniale prosegue tra le due nazioni, che sono tornate ad attaccarsi lungo il confine

Thailandia-Cambogia, si riaccende il conflitto: almeno 12 morti e 40 mila evacuati - Il confine tra Thailandia e Cambogia torna a essere una polveriera. Dopo anni di tensioni mai sopite, gli scontri tra gli eserciti dei due Paesi hanno provocato almeno 12 morti e decine di feriti, con l’ evacuazione di oltre 40.

Il premier thailandese ad interim e il primo ministro cambogiano si incontrano in Malesia per negoziare un cessate il fuoco. Intanto il bilancio del conflitto al confine sale a 35 morti e oltre 260.000 sfollati ? https://l.euronews.com/GqJ Vai su X

