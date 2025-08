Condannato a 4 anni di carcere Choc ad Amici per il cantante così ha deciso il giudice | cosa è successo

Una storia di violenza domestica, fatta di schiaffi, minacce e terrore, è sfociata in una condanna pesante per un volto noto del piccolo schermo. Un tempo concorrente del talent Amici di Maria De Filippi, oggi il rapper è finito al centro di un processo che ha squarciato il velo su una relazione segnata da abusi psicologici e fisici. La vittima, dopo mesi di silenzi e paura, ha trovato il coraggio di parlare e denunciare l’uomo che diceva di amarla. Le sue parole hanno fatto da cornice a una vicenda drammatica che si è chiusa, almeno in primo grado, con una sentenza esemplare. Lorenzo Venera, conosciuto con il nome d’arte Amnesia, è stato condannato dal Tribunale di Torino a quattro anni di carcere per maltrattamenti aggravati nei confronti dell’ex compagna. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

In questa notizia si parla di: amici - condannato - anni - carcere

Fabrizio Corona condannato a un anno per evasione: in permesso dai domiciliari, a cena da amici - La vicenda risale al 2021, doveva raggiungere Roma per partecipare a una trasmissione tv, ma si era fermato a Genova, non autorizzato, dove era stato sorpreso dalla Guardia di Finanza

"Evase dai domiciliari per una cena con gli amici". Corona condannato a un anno - La vicenda risale ai tempi del processo a Milano per i soldi nel controsoffitto. Il legale dell'ex re dei paparazzi, l'avvocato Ivano Chiesa, ha detto: "Ha interpretato male il permesso, non voleva scappare"

Fabrizio Corona condannato a un anno per evasione dai domiciliari: «Atteso in tv da Massimo Giletti, andò a cena con gli amici» - Era evaso dai domiciliari per andare a visitare degli amici a Genova e trattenersi a cena con loro: Fabrizio Corona è stato condannato a un anno di reclusione dal tribunale del capoluogo ligure.

Condannato a 11 anni e 10 mesi in via definitiva, dopo essersi laureato è evaso dal carcere di Bologna Vai su Facebook

Farai la fine di Giulia Cecchettin, il cantante-rapper di Amici è stato condannato a quattro anni; Rapper di Amici Amnesia condannato a 4 anni per maltrattamenti all’ex: Farai la fine di Cecchettin; Diciotto anni e 8 mesi di carcere al killer di Santo Romano.

Quattro anni di carcere per il rapper torinese Amnesia - Rai ed i suoi 918 fornitori utilizzano, sui propri siti web e app, cookie e altri identificatori tecnici per garantire la fruizione dei contenuti digitali Rai e facilitare la navigazione e, previo con ... Da rainews.it

Rapper di Amici Amnesia condannato a 4 anni per maltrattamenti all’ex ... - Il rapper torinese Amnesia condannato a 4 anni di carcere per maltrattamenti aggravati nei confronti della ex compagna. Riporta fanpage.it