Conclusa la sceneggiatura del film Continuavano a chiamarlo Trùcolo | riprese a ottobre tra Forlì e Cervia

È terminato il lavoro di scrittura del film “Continuavano a chiamarlo Trùcolo”, nuova opera del regista forlivese Andrea Petrini, prodotta dall’associazione Di scena in scena. Le riprese sono attualmente programmate per ottobre e si svolgeranno tra Forlì e Cervia, coinvolgendo professionisti e. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

In questa notizia si parla di: film - continuavano - chiamarlo - trùcolo

"Continuavano a chiamarlo Trùcolo", aperto il casting per il nuovo film. C'è anche la commercialista nuda - Sono ufficialmente aperti i casting per il lungometraggio indipendente 'Continuavano a chiamarlo Trùcolo', nuova produzione firmata dall’associazione Di scena in scena, per la regia di Andrea Petrini.