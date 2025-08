Conceicao Juventus | Tudor lo schiera subito titolare con la Reggiana dopo il ritorno spazzati via tutti i dubbi sul numero di maglia

Conceicao Juventus: Tudor lo schiera subito titolare con la Reggiana dopo il ritorno dal Porto, spazzati via tutti i dubbi sul suo numero di maglia. La nuova stagione della Juventus  si apre nel segno della continuità per Francisco Conceição. Il talento portoghese classe 2002 è stato schierato titolare  da Igor Tudor  nell’amichevole andata in scena questa mattina alla Continassa  contro la Reggiana, confermando così la centralità crescente del giocatore all’interno del progetto bianconero. Conceição agirà  alle spalle della punta, nel consueto 3-4-2-1 disegnato da Tudor, mostrando vivacità e personalità in fase offensiva. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Conceicao Juventus: Tudor lo schiera subito titolare con la Reggiana dopo il ritorno, spazzati via tutti i dubbi sul numero di maglia

In questa notizia si parla di: juventus - tudor - schiera - subito

Indipendentemente da Tudor, la Juventus farà un tentativo per Conte (Di Marzio) - A Sky Sport, Gianluca Di Marzio fa il punto sulle strategia di mercato e societarie della Juventus. Per Di Marzio Giuntoli rimarrà nel club, mentre la Juventus farà comunque un tentativo per Conte.

Juventus, Scanavino: "Tudor fino al Mondiale per Club, poi decideremo. Futuro con Giuntoli? Assolutamente" - L`amministratore delegato della Juventus Maurizio Scanavino ha rilasciato un`intervista ai microfoni di Sportmediaset e ha fatto il punto sul.

Juventus Next Gen, verrà aggregato qualche giovane nell’emergenza di Juve Udinese? Tudor risponde così in conferenza, ecco chi si è allenato in Prima squadra. Tutti i nomi - di Marco Baridon Juventus Next Gen, salirà qualche giovane per Juve Udinese? Ecco chi si è allenato in Prima squadra.

[LIVE] Juventus-Reggiana 0-0. Subito pericoloso David, risponde presente Motta; FINALE Bologna-Juve 1-1, Tudor, altra frenata. Freuler replica a Thuram, corsa Champions più viva che mai; Thuram illude la Juve, Freuler la riprende. E ora è ammucchiata Champions.

Conceicao Juventus: Tudor lo schiera subito titolare con la Reggiana dopo il ritorno, spazzati via tutti i dubbi sul numero di maglia - Conceicao Juventus: Tudor lo schiera subito titolare con la Reggiana dopo il ritorno dal Porto, spazzati via tutti i dubbi sul suo numero di maglia La nuova stagione della Juventus si apre nel segno d ... juventusnews24.com scrive

Formazioni ufficiali Juve Reggiana: Bremer torna dal primo minuto, esordio per Jonathan David! Le scelte - Le scelte per il test amichevole di stamattina Prima uscita stagionale per la Juventus, che questa mattin ... Come scrive juventusnews24.com