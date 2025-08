Con il nuovo Pgt abbiamo tracciato una visione chiara e ambiziosa per la Lecco del futuro

Dopo l'adozione nell'ultimo Consiglio comunale, il sindaco di Lecco Mauro Gattinoni torna a parlare del nuovo Pgt promuovendo le scelte sostenute dall'Amministrazione e illustrando le novitĂ che lo strumento urbanistico porterĂ alla cittĂ .“Scelte chiare e coraggiose”“Cari lecchesi - scrive. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

In questa notizia si parla di: lecco - abbiamo - tracciato - visione

Con il nuovo Pgt abbiamo tracciato una visione chiara e ambiziosa per la Lecco del futuro; Lecco, Fratelli d’Italia si candida come forza guida nel centrodestra per le elezioni; Anche Fratelli d'Italia fa da sè: incontro per preparare le elezioni di Lecco.

"Con il nuovo Pgt abbiamo tracciato una visione chiara e ambiziosa per la Lecco del futuro" - Dopo l'adozione nell'ultimo Consiglio comunale, il sindaco di Lecco Mauro Gattinoni torna a parlare del nuovo Pgt promuovendo le scelte sostenute dall'Amministrazione e illustrando le novità che lo ... leccotoday.it scrive

Il presidente Dadati saluta Lariofiere: bilancio in attivo e visione imprenditoriale - Un bilancio tra pandemia, investimenti e riorganizzazione interna Dadati: “Abbiamo risanato i conti e lasciamo un ente più moderno e organizzato, ma alcune sf ... Da msn.com