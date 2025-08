Comodi pratici e di tendenza i pantaloncini effetto pigiama sono il pezzo a tutto comfort di cui abbiamo voglia ora

Li avevamo giĂ visti nel 2023, quando diventarono una tendenza quasi virale. Quest’anno però sembrano vivere una seconda giovinezza. Visto che sono tornati a fare la loro comparsa in passerella e fuori da essa. Stiamo parlando degli shorts pigiama, pezzo di cui non si può fare a meno quest’estate. Quando si parla di stagione calda, i pantaloncini nell’armadio non sono mai abbastanza. Ma questi sembrano capaci di sbaragliare la concorrenza. E non è difficile capire il perchĂ©. Infatti, hanno tutte le carte in regola per diventare il capo perfetto da sfoggiare in vacanza. Dando un’occhiata allo street style, alle sfilate e ai social network, emerge tutto il loro potenziale moda. 🔗 Leggi su Amica.it © Amica.it - Comodi, pratici e di tendenza, i pantaloncini effetto pigiama sono il pezzo a tutto comfort di cui abbiamo voglia ora

In questa notizia si parla di: tendenza - pigiama - sono - pezzo

Ci vediamo domani mattina in orario anti caldo per il primo giorno di saldi! Vi aspettiamo per fare colazione insieme con gli abiti a metĂ prezzo e tutto il resto al 30%! Ci trovate in negozio dalle 9 del mattino ad aspettarvi in pigiama ma con i biscotti! Pass Vai su Facebook

Ecco gli shorts che non dovrebbero mancare in vacanza; Pantaloni a righe stile pigiama, la tendenza slow & fresh dell'estate 2025 perfetta per essere casual al punto giusto; Top stampato e gonna lunga: il set H&M boho per l'estate.

Il pigiama è il nuovo tailoring? - In strada o passerella: il pigiama non è mai stato così libero e stiloso ... Come scrive iconmagazine.it

Quando il pigiama diventa tendenza e si indossa come appena svegli, stropicciato e con ciabatte ai piedi - Già solo nella stagione primavera estate 2026, Etro ha proposto pigiami in seta riccamente decorati dal motivo Paisley pensando a un esteta cosmopolita, amante della bellezza della comodità; Via Piave ... Scrive vogue.it