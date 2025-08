Commissione di garanzia respinta schiaffo ai principi democratici.

Coda polemica in Consiglio dell’Unione dei Comuni, che ha visto Fratelli d’Italia presentare una mozione, sottoscritta da tutta la minoranza, per l’istituzione della Commissione di Controllo e Garanzia, organo previsto sia dal Regolamento che dallo Statuto dell’Unione, ma, scrive Fd’I, "mai attivata". Mozione tuttavia respinta, per il disappunto di Mario Casali (Fiorano), Stefania Giavelli (Sassuolo, nella foto), Barbara Goldoni (Maranello), Francesco Borrelli (Formigine), che esprimono "profonda delusione e forte preoccupazione per questo atto di chiusura, che rappresenta uno schiaffo ai principi democratici" trovando appoggio nel coordinamento provinciale di Fratelli d’Italia. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

