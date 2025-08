Commercio finanziamento regionale per lo studio di fattibilità di un hub urbano a Gambettola

Il Comune di Gambettola è stato selezionato tra i 63 enti locali beneficiari del contributo regionale destinato alla redazione degli studi di fattibilità per la futura attivazione degli Hub urbani. Un riconoscimento importante, che prevede per Gambettola un finanziamento pari a 14.700 euro su un. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

