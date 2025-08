Come nei film sugli zombie Ecco cos' è la Mano Morta russa che preoccupa gli Usa

"Si ricordi dei suoi film preferiti sugli zombie, e anche di quanto possa essere pericolosa la leggendaria 'Mano Morta'". È bastata questa frase postata su Telegram dall'ex presidente russo Dimitry Medveded, non nuovo a sortite provocatorie, a scatenare la reazione di Donald Trump. "Sulla base delle dichiarazioni altamente provocatorie" dell'ex leader russo, ha scritto il tycoon sul social Truth, "ho ordinato che due sottomarini nucleari vengano posizionati nelle regioni appropriate, nel caso in cui queste dichiarazioni sciocche e incendiarie fossero qualcosa di più di semplici parole". "Le parole sono molto importanti e spesso possono portare a conseguenze indesiderate, spero che questo non sia uno di quei casi", ha aggiunto il capo della Casa Bianca. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - "Come nei film sugli zombie". Ecco cos'è la "Mano Morta" russa che preoccupa gli Usa

In questa notizia si parla di: film - sugli - zombie - mano

Horror del 2020 sugli influencer: scopri il film che mette in discussione la realtà online - analisi del film horror “Follow Me”: tra realtà e spettacolo digitale. Il cinema contemporaneo si confronta sempre più con il tema della percezione digitale e delle sue implicazioni sulla vita quotidiana.

Mister Movie | Demi Moore in “Strange Arrivals”: Un Nuovo Film Romantico sugli Alieni! - Articolo Offerto da MisterMovie.it Su Mister Movie trovi Notizie dal mondo dell'Intrattenimento! Collegati al sito https://www.

I 10 film sugli zombie dove hai meno possibilità di sopravvivere - Le narrazioni cinematografiche che esplorano l’apocalisse zombie rappresentano spesso un terreno di sfida per la sopravvivenza, offrendo scenari che spaziano da quelli relativamente gestibili a quelli estremamente insormontabili.

Colpo del Bayern Monaco: è fatta per Luis Diaz, il colombiano arriverà per circa 80 milioni di euro Il Bayern Monaco ha in mano Luis Diaz. L’assenza del colombiano dall’amichevole tra Liverpool e Milan di ieri, giustificata poi da Arne Slot con “ragioni di m Vai su Facebook

Come nei film sugli zombie. Ecco cos'è la Mano Morta russa che preoccupa gli Usa; L'ordine di Trump furioso con Medvedev: «Schiero due sottomarini nucleari». La rissa social e la minaccia della «mano morta»: cosa si sono detti; La rissa tra Medvedev e Trump: cosa si sono detti sui social e cos'è la «Dead Hand» («Mano Morta») evocata dall'ex presidente russo.

"Come nei film sugli zombie". Ecco cos'è la "Mano Morta" russa che preoccupa gli Usa - L'ex leader russo evoca il sistema di controllo che permetterebbe il lancio automatico di missili nucleari contro gli Stati Uniti ... Riporta ilgiornale.it

Come finisce "World War Z" e dove è stato girato? La spiegazione del finale - Scopri come finisce "World War Z", il film cult con Brad Pitt, e dove sono state girate le scene più iconiche: dalla falsa Filadelfia in Scozia fino alla finta Gerusalemme a Malta ... tag24.it scrive