come la copenhagen fashion week ha contribuito alla nascita del nuovo menswear scandinavo

Questa è un'edizione di In Fashion Terms, la newsletter di stile e moda di GQ Italia. Iscriviti qui per riceverla nella tua casella di posta. A Copenaghen di solito le cose cambiano in fretta. Può succedere, ad esempio, che si passi da un sole estivo a una tempesta autunnale nel giro di pochi minuti. Credetemi, l’ho visto con i miei occhi. Per cambiare la moda locale, invece, c’è voluto un po’ piĂą di tempo. Nata nel 2006, negli ultimi anni la Copenhagen Fashion Week è riuscita a ritagliarsi un ruolo di rilievo all’interno della geografia della moda globale, trascinando con sĂ© una lunga lista di marchi femminili che hanno partecipato al successo della settimana della moda danese – da Ganni a Saks Potts, fino a Rotate e OpĂ©raSport –, ma soprattutto contribuendo alla nascita di una nuova scena di abbigliamento maschile scandinavo. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

