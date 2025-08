Coltellate per il parcheggio caccia all’aggressore

Ha ripreso l’auto ed è scappato in direzione di Montecosaro l’uomo che, l’altro ieri pomeriggio, dopo un diverbio per un parcheggio ha ferito con un coltello due pakistani a Trodica, nel piazzale davanti ad Acqua&Sapone, lungo via Dante Alighieri. I carabinieri sono sulle tracce dell’uomo, che secondo alcuni testimoni sarebbe albanese, fuggito a bordo di una Giulietta. Le ricerche sono scattate subito dopo la violenta aggressione, avvenuta intorno alle 16.30 di mercoledì pomeriggio. I due feriti erano stati soccorsi: un 22enne era stato trasportato a Torrette con l’eliambulanza, mentre il suo connazionale all’ospedale di Civitanova Alta. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Coltellate per il parcheggio, caccia all’aggressore

