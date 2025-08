Colpo in uno studio-appartamento del quartiere Carrassi | Furto da migliaia di euro distrutto mobile dell' 800

Non solo un furto ma anche la devastazione all'interno. Alcuni ladri sono entrati in azione nel quartiere Carrassi di Bari svaligiando uno studio-appartamento non lontano dal parco 2 Giugno. L'episodio, avvenuto alcune settimane fa, è al vaglio della PoliziaIl bottino, secondo le prime stime. 🔗 Leggi su Baritoday.it

In questa notizia si parla di: studio - appartamento - quartiere - carrassi

Vistocasa Bari Carrassi Alta- Poggiofranco Vai su Facebook

Colpo in uno studio-appartamento del quartiere Carrassi: Furto da migliaia di euro, distrutto mobile dell'800; Palazzina crollata, 60mila euro per la messa in sicurezza dello stabile in via Pinto; Terrazze, parco attrezzato e negozi: nasce MyCityBari a Carrassi nell’ex clinica Santa Lucia.

Sgomberati due palazzi nel quartiere Carrassi per rischio crollo - Dodici famiglie sono state fatte evacuare, tra gli inquilini anche due persone con disabilità. Si legge su rainews.it

Costa Real Estate di Bari si espande: nuova sede in quartiere Carrassi - La riqualificazione urbana dei quartieri di San Pasquale e Carrassi di Bari sta trasformando l'aspetto della città. Lo riporta adnkronos.com