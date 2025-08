Colpi svolta del questore L’intelligenza artificiale | blinderà le telecamere

Sfida la criminalità aretina con l’ intelligenza artificiale. La lancia Cristiano Tatarelli nel suo primo giorno al timone della Questura. E fa già intendere di che pasta è fatto. Parola d’ordine: operatività , specie in una città in movimento come la nostra, tra il distretto orafo con la sua miriade di aziende spesso nel mirino dei banditi di turno - finora gli assalti raccontano di scorribande di professionisti - e il suo tessuto produttivo fatto di piccole e medie imprese. Una città in movimento per la laboriosità degli aretini, per gli eventi e la molteplicità delle iniziative che ne accendono l’anima. 🔗 Leggi su Lanazione.it

