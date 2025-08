Colpaccio in mediana Ecco Aebischer Il Pisa lo voleva lo svizzero ci ha scelto

Pisa scatenato sul mercato. Nemmeno ventiquattro ore dopo la notizia dell’arrivo di Cuadrado (che lunedì svolgerà le visite mediche), la dirigenza nerazzurra ha chiuso la trattativa con il Bologna per l’arrivo di Aebischer. Decisiva la volontà del centrocampista svizzero di scegliere il Pisa, nonostante il club emiliano era vicino a trovare l’intesa con il Sassuolo. Innesto di totale esperienza per Gilardino. Un calciatore "di livello", necessario per la squadra, come dichiarato più volte dall’allenatore. Classe 1997, nel pieno della maturità calcistica, è sceso in campo in A in 94 occasioni, vincendo la scorsa Coppa Italia. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Colpaccio in mediana. Ecco Aebischer. Il Pisa lo voleva, lo svizzero ci ha scelto

In questa notizia si parla di: pisa - aebischer - svizzero - colpaccio

Pisa, si lavora a centrocampo: chieste informazioni per Aebischer del Bologna - PISA, 20 LUGLIO – Il Pisa si conferma una delle squadre più attive in questo calciomercato. Mentre la squadra nerazzurra si trova nel pieno del ritiro di Morgex in Valle d’Aosta, la dirigenza continua a lavorare per offrire a mister Alberto Gilardino dei rinforzi sul mercato.

Calciomercato Pisa: contatti col Bologna per Aebischer - Calciomercato Pisa: contatti col Bologna per Aebischer. Il nuovo obiettivo dei toscani per rinforzare il propio centrocampo Il Pisa, neopromosso in Serie A dopo un’attesa lunga 35 anni, fa sul serio sul mercato per allestire una rosa in grado di competere per la salvezza.

Simeone si ferma in allenamento, Pisa in ansia. Aebischer e Troilo, le mosse dei nerazzurri - Di Lorenzo Vero La testa del Pisa (dei tifosi, ma anche dei dirigenti) nella giornata di ieri ha spostato le attenzioni su quanto accaduto a Dimaro, sede del ritiro del Napoli.

Tutte le ultime notizie in tempo reale dalla Toscana e dall'Umbria; Colpaccio in mediana. Ecco Aebischer. Il Pisa lo voleva, lo svizzero ci ha scelto.

Pisa scatenato sul mercato, fatta anche per Aebischer - Dopo l'arrivo del colombiano, la dirigenza nerazzurra ha trovato l'accordo con il Bologna per il trasferimento del centrocampista svizzero ... Scrive lanazione.it

Pisa scatenato dopo Cuadrado: è fatta per Aebischer dal Bologna - Il club toscano, dopo aver ottenuto la promozione in Serie A con Filippo Inzaghi, è infatti dovuto ripartire da Alberto Gilardino con l'ambizione di ... tuttosport.com scrive