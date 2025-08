Cocaina nella scatola di corn flakes | arrestato

Una soffiata e l’indagine messa in campo dalla Squadra mobile della polizia ha fatto finire in manette un operaio di 38 anni per spaccio di droga. Giovedì pomeriggio gli agenti lo hanno atteso vicino casa, in via Giordano Bruno, salendo poi con lui fino al suo appartamento dove hanno trovato mezzo etto di cocaina all’interno di una confezione di Corn Flakes e dentro a un cassetto. Un nascondiglio singolare che non ha impedito ai poliziotti, coordinati dal capo della squadra mobile Carlo Pinto, di trovare quello che stavano cercando. Erano le 18.30 quando l’operaio è stato intercettato. Da giorni gli agenti erano sulle sue tracce. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

