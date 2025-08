cocaina nel freezer convalida e carcere

È stato convalidato il suo arresto. E il gip Corrado Schiaretti, come chiedeva il pm di turno Stefano Stargiotti, ha disposto la custodia cautelare in carcere. Da parte sua Ovidiu Nicoara, 41enne di origine romena, ha scelto di avvalersi della facoltà di non rispondere. L’uomo, difeso dagli avvocati Samuele De Luca e Raffaella Salsano, era stato arrestato dalla polizia mercoledì scorso con due panetti di cocaina infilati nel freezer dell’alloggio che aveva in uso a Pinarella. Tutto era partito da alcune segnalazioni di passanti insospettitisi a causa dello strano andirivieni nei pressi di un garage della località rivierasca. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

