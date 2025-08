Cobolli vince su Marozsan a Toronto | guarda gli highlights

Flavio Cobolli vola agli ottavi di finale del Masters 1000 di Toronto. Il romano, testa di serie numero 13 del torneo, ha battuto in tre set l’ungherese Fabian Marozsan 6-2 4-6 6-3 in un’ora e 50 minuti: guarda gli highlights. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Cobolli vince su Marozsan a Toronto: guarda gli highlights

