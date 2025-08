Clausola scaduta Dumfries resta alla corte di Chivu

All’ Inter era e all’Inter resta. Il difensore e centrocampista olandese Denzel Dumfries vestirĂ in nerazzurro anche per la stagione 2025-26. Il tempo che chi era eventualmente interessato alle sue prestazioni per pagare la clausola di 25 milioni è scaduto e il giocatore non si muoverĂ quindi da Milano. La Gazzetta dello Sport ricorda che, tra le societĂ propense a portarselo in famiglia, figurava in particolar modo il Barcellona ma alla manifestazione di interesse non ha fatto seguito l’operazione concreta. Stesso discorso per il Manchester City che in precedenza lo aveva puntato. Dumfries sarĂ legato ai colori nerazzurri sino al 2025 e, ricorda sempre la rosea, “sarĂ uno dei perni centrali di Chivu per la prossima stagione”. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it