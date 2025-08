Clamoroso Sinner | Australian Open e Wimbledon cancellati

Jannik Sinner ha sorpreso tutti quanti nelle ultime ore, specialmente perché nessuno si aspettava qualcosa del genere. Jannik Sinner è sicuramente il giocatore di tennis del momento. Lo dimostrano i risultati sportivi, i successi personali, i traguardi raggiunti nel corso del tempo e che lo hanno portato a diventare campione di Wimbledon nel 2025 e a essere il numero uno al mondo della classifica ATP. Jannik Sinner, però, non è un semplice giocatore di tennis. L’altoatesino ha dimostrato anche di tenere molto alla sua vita privata, riuscendo malgrado la fama a fare fuoriuscire davvero poche cose su di lui e le persone che lo circondano ogni giorno quando non si trova sul quadrato di gioco. 🔗 Leggi su Glieroidelcalcio.com © Glieroidelcalcio.com - Clamoroso Sinner: Australian Open e Wimbledon cancellati

In questa notizia si parla di: sinner - wimbledon - clamoroso - australian

Ha già vinto Wimbledon, Sinner e Alcaraz: verdetto inaspettato - Che Wimbledon fosse uno dei tornei più imprevedibili del calendario tennistico lo si sapeva già. Ma questa edizione 2025, giunta solo al secondo turno, ha già mostrato quanto possa essere spietata l’erba londinese.

Wimbledon, come sta Jannik Sinner dopo l'infortunio al gomito? - Meno di 48 ore per recuperare per l'azzurro che è passato ai quarti dopo il ritiro dell'avversario Dimitrov, ma non è certo potrà giocare contro Ben Shelton

Wimbledon, Cobolli lotta ma si arrende. Sarà Djokovic a sfidare Sinner - Finisce nei quarti di finali il sogno di Flavio Cobolli, ma è un percorso straordinario quello del giovane talento romani che avrà tante altre occasioni nella sua vita a Wimbledon.

SINNER È IL NUOVO CAMPIONE DI WIMBLEDON PER LA PRIMA VOLTA IN CARRIERA Nel duello infinito tra Carlos e Jannik, questa volta, è l’italiano ad imporsi per 3-1 e vincere il torneo più iconico e prestigioso di tutti. Hai reso un paese intero orgoglio Vai su Facebook

Clamoroso! Dopo 29 set vinti di fila Sinner è beffato dal n.173 del mondo; Zverev contro Skandal-Sinner: il clamoroso attacco della Bild a Jannik per il caso doping; Sinner e il nuovo coach, Bertolucci fa un nome clamoroso: “Sarebbe bellissimo”.

Courier critica Alcaraz: «Contro Sinner un errore clamoroso voler scambiare da fondo» (CdS) - Il commentatore ed ex tennista Jim Courier riprende Alcaraz per aver commesso l'errore di scambiare violento da fondo contro Sinner in finale ... ilnapolista.it scrive

Tripudio Sinner, il record è certificato: meglio di Federer, Djokovic e Nadal messi insieme - Nemmeno Federer, Djokovic e Nadal sono riusciti in un'impresa simile ... Segnala tennisfever.it