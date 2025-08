Clamoroso Napoli calciatore vicino all’addio | arriva la risposta

I partenopei devono affrontare vari stravolgimenti e colpi di scena durante il mercato, che si mostra sempre più imprevedibile e offre situazioni impreviste Il Napoli dovrà valutare con estrema minuziosità ogni giocatore presente in rosa prima del termine del calciomercato. Oltre al rendimento pre-stagionale, condizionato dal giudizio dello staff di Conte, si dovrà fare attenzione alle situazioni contrattuali e al minutaggio che potrebbe essere offerto a ogni elemento della rosa. Ed ecco che, dunque, alcuni giocatori sono destinati a non vestire più la maglia azzurra. Simeone in uscita, ma non in Premier League: rifiuto al Nottingham. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - Clamoroso Napoli, calciatore vicino all’addio: arriva la risposta

In questa notizia si parla di: napoli - clamoroso - calciatore - vicino

Clamoroso Osimhen, arriva la smentita ufficiale: rischia di saltare l’addio al Napoli? - Il Napoli è disposto a cedere Victor Osimhen, ma nelle ultime ore la situazione si è complicata nettamente.

David Juve, clamoroso retroscena sul bomber del Lille: «Offerta dei bianconeri non congrua». Il punto sull’interesse del Napoli e dell’Inter: importanti novità - di Redazione JuventusNews24 David Juve, clamoroso retroscena sul bomber del Lille: tutti gli aggiornamenti sul futuro dell’attaccante canadese.

Clamoroso Osimhen, è arrivata l’offerta della Juventus: la reazione del Napoli spiazza tutti - La Juventus ha confermato il grande interesse nei confronti di Victor Osimhen ed ha avanzato una prima offerta per acquistare il calciatore dal Napoli nel prossimo mercato.

Ademola Lookman al NAPOLI, clamoroso gesto di De Laurentiis: https://bit.ly/46DUEDB Vai su Facebook

CLAMOROSO INSERIMENTO DEL NAPOLI PER ADEMOLA LOOKMAN Secondo il Corriere dello Sport, gli azzurri avrebbero bussato nuovamente alle porte del giocatore, proponendo un ingaggio da 5 milioni e superando, dunque, i 4 offerti dall’Inter # Vai su X

La Juve tenta di prendere un calciatore inseguito a lungo dal Napoli. Il clamoroso retroscena; Clamoroso alla Juventus: Danilo, vicino al Napoli, viene messo fuori rosa; CLAMOROSO Anguissa, svolta per il futuro! Spunta un’indiscrezione.

Napoli, in arrivo Gutierrez: affare da 20 milioni di euro + bonus, al calciatore ingaggio fino ai 2.5 milioni - Secondo quanto riportato da Marca, autorevole quotidiano sportivo spagnolo, il Napoli è sempre più vicino a chiudere il colpo Miguel Gutiérrez, ... Secondo dailynews24.it

Napoli, dietrofront sul calciatore: un club su di lui! - Clamoroso dietrofront in casa Napoli sul calciatore, ora l’affare rischia di ribaltarsi con un club pronto a fare follie per acquistarlo in questi giorni Il Napoli continua ad essere attivo sul calcio ... Si legge su informazione.it