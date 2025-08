Cispadana, percorso a ostacoli. Priolo fissa l’orizzonte temporale.

L’assessora regionale ad ambiente, trasporti e infrastrutture Irene Priolo fissa un orizzonte per la realizzazione della Cispadana autostradale. In una nota trasmessa al Consiglio della Unione Comuni Modenesi Area Nord (Ucman) in risposta ad un’interrogazione sulla sua realizzazione, presentata dal gruppo consiliare Liste civiche Pd Bassa modenese, l’assessora ha definito il quadro che tiene in stallo l’opera. La realizzazione della Cispadana – non essendo in concessione ministeriale ma legata alla Regione, in qualitĂ di concedente, e ad Arc, in qualitĂ di concessionario – non viene espressamente citata nel bando dell’A22, attualmente in gara per la concessione, le cui procedure sono, però, state sospese fino al prossimo 30 novembre. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

