Cinque libri algoritmici da portarsi in vacanza se vi è piaciuto il Foglio AI

C’è qualcosa di inaspettatamente umano nell’esperienza del Foglio AI. Non tanto nell’illusione che l’intelligenza artificiale parli “come noi”, quanto nel modo in cui ha costretto tutti a ripensare le gerarchie del sapere, l’ordine delle idee, il valore della sintesi e quello della digressione. Non è stato un esperimento tecnologico, ma una forma di letteratura applicata al giornalismo. E se c’è un buon criterio per scegliere i libri dell’estate, è questo: cercare voci che pensano fuori ordinanza, che sanno tenere insieme lo spirito critico e quello curioso, che non disprezzano la precisione ma nemmeno si vergognano dell’entusiasmo. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - Cinque libri algoritmici da portarsi in vacanza se vi è piaciuto il Foglio AI

In questa notizia si parla di: foglio - libri - cinque - algoritmici

Cinque libri algoritmici da portarsi in vacanza se vi è piaciuto il Foglio AI; Gli algoritmi possono essere facili. Ecco 5 risposte.

Cinque libri algoritmici da portarsi in vacanza se vi è piaciuto il Foglio AI - Una guida alla lettura per l’estate che unisce intelligenza artificiale, scienza, fede, dati e teoria dei giochi, con libri capaci di stimolare il pensiero critico e la curiosità. Come scrive ilfoglio.it