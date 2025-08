’Cinema Estate’ in piazza I prossimi appuntamenti

‘Aggiungere sedie alla platea’. Sembra essere questo il mantra risuonato in molti degli eventi estivi della Valdichiana Senese, capitale toscana della cultura. È successo a Torrita, nella serata blues con Federico Zampaglione; Pienza, addirittura, ha destinato una parte di un contributo regionale per la cultura all’acquisto di nuove sedute ("perché i posti non bastano mai", è stato detto); si è verificato in molte delle piazze e piazzette che hanno ospitato il primo ciclo del progetto ‘ Cinema Estate ’. Evidentemente gli italiani che quest’anno stanno rinunciando alle vacanze non disdegnano il piacere degli appuntamenti domestici e li affollano; così un’iniziativa – appunto, le proiezioni all’aperto – considerata quasi di routine, si sta rivelando una delle più indovinate. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - ’Cinema Estate’ in piazza. I prossimi appuntamenti

