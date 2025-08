Cina | raccolto dorato lungo il lago Karatokay nello Xinjiang

A luglio, 8.000 acri di grano da terre aride maturano lungo le rive del lago Karatokay, nella contea di Tekes, nello Xinjiang. Mietitrici moderne si intrecciano tra campi dorati, dipingendo una vivace scena estiva nel cuore della natura. – Per visualizzare il video si prega di visitare l’indirizzo: https:www.agenzianova.coma641794964179492025-08-02cina-raccolto-dorato-lungo-il-lago-karatokay-nello-xinjiang Agenzia Xinhua. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Cina: raccolto dorato lungo il lago Karatokay nello Xinjiang

