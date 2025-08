Cina | film sul Massacro di Nanchino incassa oltre 1 mld di yuan guida botteghino estivo

“Dead To Rights”, un film sul Massacro di Nanchino, ha travolto il botteghino estivo cinese, superando 1 miliardo di yuan (circa 140 milioni di dollari) in soli otto giorni. Diretto da Shen Ao, il film e’ diventato la prima uscita dopo la Festa di primavera a raggiungere questo traguardo al botteghino e ha mantenuto il primato quotidiano al botteghino in Cina fin dal suo debutto, il 25 luglio, secondo quanto riferito dalle piattaforme di monitoraggio del settore Maoyan e Beacon. Il film ha guidato la classifica giornaliera degli incassi in tutte le regioni a livello provinciale della Cina continentale per cinque giorni consecutivi fino a ieri. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

