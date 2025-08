Cina | banca centrale promette sostegno piu’ forte a innovazione e consumi nel secondo semestre

La banca centrale della Cina ha promesso ieri di rafforzare la sua attuazione di una politica monetaria moderatamente espansiva e di rafforzare il sostegno all’innovazione scientifico-tecnologica e ai consumi nella seconda meta’ dell’anno. In una riunione di meta’ anno, la Banca popolare cinese (PBOC) ha affermato che il sostegno finanziario alla crescita economica, alla trasformazione strutturale e allo sviluppo di alta qualita’ e’ aumentato dall’inizio del 2025. Alla fine di giugno, i prestiti concessi nei settori della tecnologia, dello sviluppo verde e dell’assistenza agli anziani sono aumentati rispettivamente del 12,5%, del 25,5% e del 43% su base annua. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Cina: banca centrale promette sostegno piu’ forte a innovazione e consumi nel secondo semestre

In questa notizia si parla di: banca - sostegno - cina - centrale

Sara Doris (Banca Mediolanum): felici sostegno Nuovi Orizzonti - Roma, 16 mag. (askanews) - "Siamo felici di poter sostenere Nuovi Orizzonti perché condividiamo la visione di un mondo in cui ogni giovane abbia la possibilità di costruire un futuro sereno e libero.

Sostegno della banca al progetto che promuove le competenze pre-lavorative di giovani con disturbo dello spettro autistico - Creare spazi all’interno dei quali i ragazzi con disturbo dello spettro autistico possano imparare attività propedeutiche all’inserimento in una realtà occupazionale è un importante obiettivo del progetto “In work aut rapportiamoci lavorando.

ARGENTINA: L'ambasciatore statunitense in Argentina scatena una crisi diplomatica Lamelas, l'ambasciatore statunitense, ha promesso sostegno a Milei, la prigione per Cristina e di "espellere la Cina" dal Paese. Le dichiarazioni del nuovo ambasciatore stat Vai su Facebook

Cina, banca centrale taglia riserva obbligatoria delle banche dello 0,5%; La Cina interviene per stabilizzare i mercati. Central Huijin acquista quote ETF; La Pboc taglia i tassi di interesse in Cina in funzione anti-dazi.

I dazi Usa porteranno più Cina in Europa - Nella partita dei dazi tra Usa e Cina il mercato europeo rischia di essere inondato da merci cinesi: l'analisi della Banca centrale europea ... Lo riporta policymakermag.it

Banca centrale cinese lima al 2,3% i tassi Mlf a un anno - L'ultimo intervento era stato di 15 punti base, effettuato ad agosto 2023 per sostenere la ripresa post- Da quotidiano.net