Ciclisti Lara Magoni | 125 morti sulle strade italiane strage silenziosa da fermare

Bruxelles. Da gennaio a oggi, 125 ciclisti hanno perso la vita sulle strade italiane, con un aumento del 21,8% rispetto allo scorso anno. Quasi la metĂ delle vittime aveva piĂą di 65 anni, e solo negli ultimi dieci giorni si sono contati sei decessi. Lombardia, Emilia-Romagna e Veneto risultano tra le regioni piĂą colpite. I dati sono dell’Osservatorio Sapidata-Asaps, Associazione sostenitori e amici della Polizia Stradale. “Questi numeri rappresentano una strage silenziosa, un dramma sottovalutato di cui nessuno parla,” dichiara l’eurodeputata di Fratelli d’Italia – gruppo ECR Lara Magoni. “Il ciclismo è passione, sport e libertĂ , ma chi sceglie la bici rischia la vita. 🔗 Leggi su Bergamonews.it © Bergamonews.it - Ciclisti, Lara Magoni: “125 morti sulle strade italiane, strage silenziosa da fermare”

In questa notizia si parla di: ciclisti - lara - strade - italiane

? Moto a 200 km/h, agenti di polizia derise, video postati sui social per vantarsi di chissà quali imprese. Di fronte a tanti motociclisti coscienziosi e rispettosi, quanto sta accadendo sulle nostre Dolomiti è vergognoso, e manca di rispetto a chi la montag Vai su Facebook

Da inizio anno morti 125 ciclisti sulle strade, Lara Magoni: Una strage silenziosa da fermare; Da inizio anno 125 ciclisti morti, Lara Magoni: «Strage silenziosa da fermare»; Giro d’Italia Next Gen 2024, Lara Magoni: “Bergamo unica tappa lombarda, qualcosa di straordinario”.

Asaps, 125 ciclisti morti da gennaio sulle strade italiane - Sono già 125 i ciclisti morti sulle strade italiane nei primi sette mesi dell'anno (115 uomini e 10 donne), di cui 6 negli ultimi dieci giorni, tutti over 65 che raggiungono quota 61 da inizio anno, q ... Riporta msn.com

Strage silenziosa sulle strade: 125 ciclisti morti da gennaio, boom di over 65 - Strage silenziosa sulle strade italiane: già 125 ciclisti morti, quasi la metà over 65. Come scrive msn.com