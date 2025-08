Il diciassettenne allievo pratese Niccolò Nieri considerato uno dei pretendenti al titolo italiano, ha tenuto fede ai pronostici nei Campionati Italiani sulla pista del Velodromo Enzo Sacchi nel Parco delle Cascine a Firenze. Il giovane tesserato per la societĂ Fosco Bessi Donoratico di Calenzano è stato infatti autore di una splendida prova e soprattutto di un finale da applausi, quando ha fatto di tutto per recuperare il terreno nei confronti del marchigiano Edoardo Fiorini che ha vinto il titolo italiano con 123 punti. Nieri ha chiuso con 116 punti e per la conquista della medaglia d’argento quale vicecampione italiano ha dovuto fare i conti e lottare fino alla fine con il friulano Taboga che ne ha totalizzati 115. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Ciclismo. Nieri strepitoso su pista a Firenze. Argento ai campionati italiani